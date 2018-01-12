Американский комик оскорбил армянскую общину США – ВИДЕО

2018-01-12 11:30 | www.oxu.az | 5

Американский телеведущий и комик Тревор Ноа вызвал недовольство армянской общины США, использовав словосочетание «грязный армянин» в эфире известной передачи Daily Show.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Это действительно смешно. Это то же самое, как если бы кто-то сказал «я самый толерантный человек, спросите у того грязного армянина», - сказал ведущий, комментируя слова Дональда Трампа о собственной «стабильной гениальности».

После выхода телепередачи в эфир Армянская ассоциация адвокатов США выступила с жалобой на высказывание комика и потребовала извинений от Daily Show из-за оскорбительного высказывания в адрес армян.

Пару дней назад американский президент назвал себя «гением» на фоне критики его умственных способностей в книге, написанной Майклом Вольффом. Автор утверждал, что многие вокруг Трампа считают его психически не пригодным для работы.

«На самом деле, на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум… Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как «умный», а «гениальный»», - написал Трамп в своем твиттере.

Тревор Ноа в ходе передачи Daily Show на канале Comedy Central обратился к твиту президента.

«Если бы кто-то написал книгу о том, что вы не очень умны, и вы знали бы, что это ложь, то умный человек проигнорировал бы это, - заявил Ноа. - Но Дональд Трамп - не тот человек.

Только Дональд Трамп мог защитить себя и в том же предложении полностью опровергнуть смысл сказанного. Независимо от того, согласны ли вы с Трампом или не согласны с его гением, он добавил себя к прославленной группе людей, которые объявили себя очень умными.

Правда заключается в том, что никто не хочет, чтобы ему говорили о потере рассудка. Поэтому я понимаю, почему это не дает спать Трампу», - заявил комик.

Э.А.

