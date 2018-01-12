США призвали итальянское председательство в ОБСЕ поддержать усилия МГ по вопросу Нагорного Карабаха (версия 2)

2018-01-12 11:34 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - США призвали итальянское председательство в ОБСЕ поддержать усилия Минской группы по поиску мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении миссии США при ОБСЕ.

«Мы призываем к оказанию полной и решительной поддержки вашему личному представителю и его миссии в содействии усилиям Минской группы по поиску мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается необходимость учитывать обнадеживающие признаки после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве в прошлом году.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.