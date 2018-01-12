Стали известны компании, которые займутся размещением облигаций Petkim

2018-01-12 10:52 | www.apa.az | 6

Стали известны компании, которые займутся размещением облигаций Petkim Petrokimya Holding A.Ş. на 500 млн. долларов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил Petkim на платформе информирования турецкой общественности. Полномочия по эмиссии еврооблигаций Petkim получили инвестиционные банки Goldman Sachs и JP Morgan.Срок действия евробондов – до 22 декабря 2018 года.

Следует отметить, что 27 октября прошлого года Petkim Petrokimya Holding A.Ş объявил о планах по эмиссии евробондов на сумму до 500 млн. долларов для выкупа доли на нефтеперерабатывающем заводе STAR в Алиага (Измир). Было направлено обращение в Совет рынков капитала Турции, который дал положительный ответ. Отметим также, что SOCAR приобрела 51%-ную долю Petkim в 2008 году.