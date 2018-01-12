Постпредство: Азербайджан высоко ценит то, что Италия в этот сложный период взяла на себя председательство в ОБСЕ

2018-01-12 11:38 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом говорится в обращении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в ответ на вчерашнее выступление председателя организации Анджелино Альфано на заседании Постоянного совета.

В обращении отмечается, что Азербайджан поддерживает открытый, прозрачный и инклюзивный подход Италии к председательству: «Италия взяла на себя председательство в структуре на фоне нарушения безопасности в Европе. Существующие в настоящее время в мире конфликты лишают миллионы людей их основных прав и свобод. Их проблему можно решить только путем восстановления справедливости и верховенства закона на основе уважения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств, страдающих от конфликтов. Двойные стандарты, применяемые некоторыми государствами, препятствуют усилиям по достижению мирного разрешения конфликтов. Азербайджан поддерживает намерения итальянского председательства ОБСЕ содействовать диалогу в военно-политических вопросах. С этой целью, как отмечается в Гамбургской декларации, структурированный диалог должен вестись в соответствии со своим мандатом. В этом контексте мы призываем итальянское председательство в ОБСЕ учесть при разработке процесса структурированного диалога в 2018 году риски и вызовы, вытекающие из имеющихся конфликтов».