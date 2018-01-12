В 2017 г. азербайджанские экспортеры получили субсидий почти на 3 млн манатов

2018-01-12 11:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в рамках механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции азербайджанским экспортерам было возвращено 2,9 миллиона манатов, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в зависимости от типа товара, в рамках механизмов поощрения экспорта ненефтяной продукции, государство возвращает экспортерам часть их затрат, компенсируя три-шесть процентов от таможенной стоимости товара.