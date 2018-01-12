Биткоин дорожает после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее

2018-01-12 11:47 | www.trend.az | 6

Цена криптовалюты биткоин (bitcoin) перешла к росту после опровержения сообщений СМИ о намерениях Южной Кореи запретить торговлю криптовалютами в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 2,29%, до 13,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 1,94%, до 13,6 тысячи долларов, на GDAX — на 4,21%, до 13,7 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, стоимость биткоина росла на 3,37%, до 13,7 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 2,08%, до 1,23 тысячи долларов, Ripple — на 21,16%, до 2,05 доллара, Bitcoin Cash — на 3,55%, до 2,57 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 688,7 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка криптовалют.

Падение цены биткоина днем ранее было вызвано сообщениями в ряде СМИ о том, что министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране.