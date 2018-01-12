Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın sekizincisi 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak

2018-01-12 11:51 | www.trend.az | 1

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın sekizincisi 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak. Bu yıl Yarışma’ya çeviri eğitimi veren 38 üniversiteden 108’i İngilizce, 19’u Almanca, 15’i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 142 öğrenci katılacak.

Avrupa Birliği’ne katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçeye çevirisinin tamamlanması ve AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı çevirmenlerin yetiştirilmesi Türkiye’nin adaylık yükümlülükleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bakanlığı 2010 yılından bu yana her yıl “Genç Çevirmenler Yarışması”nı düzenliyor. Yarışma’nın amacı üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Yarışma’ya üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Yarışma’da İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikaları, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer ÇELİK tarafından verilecek. Dereceye giren genç çevirmenler ayrıca AB’nin Brüksel’de yerleşik çeviri kurumlarını ziyaretle ödüllendirilecekler.