Азербайджан поддерживает намерение Италии помочь диалогу

2018-01-12 11:44 | www.oxu.az | 6

Азербайджан поддерживает усилия председательствующей в ОБСЕ Италии помочь диалогу по общественно-политическим вопросам.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении азербайджанской делегации в ОБСЕ в ответ на выступление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

В заявлении отмечается, что Азербайджан высоко оценивает намерения Италии взять на себя ответственность председательства в организации в этот сложный период:

«Наш итальянский коллега может рассчитывать на активное и конструктивное участие азербайджанской делегации в решении предстоящих задач».

В заявлении делегации отмечается, что действующие конфликты лишают миллионы людей их основных прав и свобод:

«Они могут эффективно разрешить эту сложную ситуацию только путем восстановления справедливости и верховенства закона на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Некоторые страны с помощью двойных стандартов препятствуют усилиям по урегулированию конфликта мирным путем».

Делегация заявляет, что Азербайджан поддерживает усилия председательствующей Италии в борьбе со всеми формами расизма, ксенофобии, нетерпимости и дискриминации.