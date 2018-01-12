ВВП Кыргызстана растет за счет отрасли по оказанию услуг

2018-01-12 11:52 | www.trend.az | 6

Наибольшая доля в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызстана по предварительным итогам за 2017 год приходится на отрасли по оказанию услуг. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Национальном статистическом комитете рассказал председатель ведомства Акылбек Султанов.

По его данным, объем ВВП за 11 месяцев истекшего года составил 493 млрд сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,5%.

«При этом наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли по оказанию услуг, что в общем объеме составило около 49%. Доля промышленности составила чуть больше 18%, сельского хозяйства - 13% и более 8% пришлось на строительство», - сообщил Султанов.

Глава комитета пояснил, что рост показателей в сфере услуг достигнут в основном за счет увеличения доходов предприятий питания, на долю которых приходится 86% от названных выше показателей (от 49%).