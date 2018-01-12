Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана

2018-01-12 11:55 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп решил на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках сделки по атому, заключенной Тегераном с "шестеркой" международных посредников, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник, передает Интерфакс.

Таким образом, уточняет агентство, администрация США пока что намерена соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана.

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