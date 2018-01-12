Житель Баку убил односельчанина

2018-01-12 12:01 | www.apa.az | 5

В Баку совершено убийство.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 9 января в одном из парков поселка Алят Гарадагского района житель поселка Салех Исаев в состоянии алкогольного опьянения упал и получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Информация об этом поступила в отделение полиции №11 РУП.

В ходе расследования было установлено, что С. Исаев упал в результате удара кулаком по голове. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 124 (убийство по неосторожности). В результате проведенных сотрудниками отделения полиции №11 Гарадагского РУП следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию подозреваемый житель поселка Алят Азер Гасанов.