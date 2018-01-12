Прокурор предложил осудить Афгана Мухтарлы

2018-01-12 12:03 | www.apa.az | 5

Сегодня в районном суде Балакенского района состоялся судебный процесс по уголовному делу журналиста Афгана Мухтарлы.



Как сообщает АПА, на заседании выступил государственный обвинитель. Он предложил осудить журналиста на 8 лет.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая на территории Балакенского района после того, как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.