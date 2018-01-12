Си Цзиньпин: КНР желает укрепить стратегические контакты с РК, продвигать практическое сотрудничество

2018-01-12 11:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ином.

Си Цзиньпин отметил, что президент РК недавно нанес успешный государственный визит в Китай, в ходе которого стороны достигли важного консенсуса по развитию китайско-южнокорейских отношений стратегического сотрудничества и партнерства, а также укреплению взаимодействия по важным региональным и международным вопросам.

По словам Си Цзиньпина, Китай рад улучшению отношений между РК и КНДР. В новом году КНР желает укрепить стратегические контакты с РК, продвигать практическое сотрудничество, надлежащим образом решать чувствительные вопросы, продвигать развитие межгосударственных связей и содействовать региональному миру и стабильности.

Китай поддерживает успешное проведение РК зимней Олимпиады в Пхенчхане и желает ей успеха.