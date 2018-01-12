Реклама азербайджанской продукции в России набрала десятки миллионов просмотров

2018-01-12 12:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Реклама азербайджанской продукции на российском телевидении набрала более 50 миллионов просмотров.

Об этом в пятницу сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев на первом в 2018 году заседании Клуба экспортеров, посвященном презентации лого бренда Made in Azerbaijan.

"С октября 2017 года мы приступили к рекламе азербайджанской продукции на федеральном телеканале "Россия-24". Хочу отметить, что за два месяца демонстрации реклама набрала свыше 50 миллионов просмотров", - сказал Бабаев.