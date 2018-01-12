Ünüvar: “Bağımlılıkla mücadelede sağlık çalışanlarına çok önemli görevler düşüyor”

2018-01-12 12:07 | www.trend.az | 0

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, toplumda çok büyük tahribata yol açan bağımlılığın her türlüsü ile mücadelede sağlık çalışanlarına çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunca Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu’nda düzenlenen“Kariyer Sohbetleri” programına konuk olan Ünüvar, katılımcılara “Bağımlılık ile Mücadelede Sağlık Çalışanlarının Rolü” üzerine bir sunum yaptı.

Bağımlılığın fiziksel ve davranışsal olmak üzere iki gruba ayrıldığına işaret eden Ünüvar, tütün, uyuşturucu veya uyarıcı madde ile alkol bağımlılığının fiziksel; kumar, alışveriş ve teknoloji bağımlılığının ise davranışsal bağımlılığın kapsamına girdiğini belirtti.

“MADDE BAĞIMLILIĞINDA İLK BASAMAK SİGARA”

Tütün ürünlerinin, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olduğunun altını çizen Ünüvar, tütün ürünü kullanımının, diğer bağımlılık yapıcı madde kullanımına geçişte çok önemli bir basamak olduğunu dile getirdi.

Herhangi bir tütün ürünü kullanmayan kişinin, alkol ve uyuşturucu madde kullanma riskinin oldukça düşük olduğunu kaydeden Ünüvar, ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Ünüvar, “Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi tütün bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu konuda ülkemiz, çok önemli bir mücadele yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyaya örnek gösterilen bu mücadelenin liderliğini ve savunuculuğunu da bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Cumhurbaşkanımızın bağımlılıkla mücadele konusuna bizzat müdahil olması çok önemli. Bu kararlılık sonucunda Bağımlılık Yüksek Kurulu kuruldu, Başbakanlık genelgesi yayımlandı” dedi.