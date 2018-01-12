Президент США: Нам не нужны мигранты из «грязных дыр»

2018-01-12 12:08 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «грязных дыр».

Как передает Oxu.Az, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Сообщается, что группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

«Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр», - приводит издание реакцию Трампа на предложение законодателей.

Американский лидер выразил мнение, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия, с премьер-министром которой Эрной Сольберг Трамп встречался в среду.

Белый дом не стал отрицать, что Трамп сделал такое заявление.

«Некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа», - отметил представитель администрации президента США Радж Шах.

Э.А.

