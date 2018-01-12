Гюнешь Абасова может представить Беларусь на "Евровидении 2018" (ВИДЕО)

2018-01-12 12:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Известная белорусская певица азербайджанского происхождения Гюнешь Абасова вошла в число финалистов белорусского нацотбора на конкурс "Евровидение 2018", сообщает Trend Life со ссылкой на БЕЛТА.

11 января состоялся кастинг претендентов на выход в финал. В финал вышли 11 исполнителей, в числе которых Гюнешь Абасова с песней "I Won't Cry".

16 февраля в прямом эфире зрители и жюри выберут победителя проекта, который представит Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Лауреат международных конкурсов и фестивалей Гюнешь Абасова родилась и выросла в городе Барановичи (Брестская область, Беларусь). Ее семья родом из азербайджанского города Губа. 2 августа 2011 года президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Гюнешь Абасову медалью Франциска Скорины. Это уже вторая государственная награда певицы. Первую она получила из рук Лукашенко в 2005 году как стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В репертуар певицы-композитора входят и произведения азербайджанских авторов. В 2008 и 2013 годах она выступала в Баку в рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане.

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.