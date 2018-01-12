Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз в страну осётровых рыб

2018-01-12 12:12 | www.apa.az | 6

Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз в страну осётровых рыб.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете (ГТК), сотрудники Бакинского главного таможенного управления пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии осётровой рыбы. Нарушитель - гражданин Азербайджана Мамедов Рамин Тельман оглу, пытался ввезти в Баку незаконную партию рыбы в грузовике марки «Камаз» с госзнаком 99-LF-021/05-ZA-006. Нарушитель пытался ввезти 1 тонну 408 кг (496 штук) осетровых рыб в целлофановых пакетах, наполненных морской водой.