В Китае построен первый в мире двухъярусный 6-колейный балочно-вантовый ж/д мост (ФОТО)

2018-01-12 12:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На днях завершилось длившееся 5 лет строительство первого в мире двухъярусного 6-колейного балочно-вантового железнодорожного моста - мегамоста Синьбайшато через реку Янцзы в районе Цзянцзинь Чунцина (Юго-Западный Китай).

В ближайшее время мост вместе со скоростной железной дорогой Чунцин-Гуйян будет введен в тестовую эксплуатацию. Общая длина мегамоста Синьбайшато составляет около 5,32 километра, длина основной секции - 920 метров. Это ключевой объект магистрали Чунцин - Гуйян. Верхний 4-колейный ярус моста предназначен для движения пассажирских поездов с расчетной скоростью 200 км/ч, нижний 2-колейный ярус - для движения грузовых составов с расчетной скоростью 120 км/ч.

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