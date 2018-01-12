В Туркменистане создано национальное антидопинговое агентство

2018-01-12 12:25 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане создано национальное антидопинговое агентство, сообщает в пятницу телеканал Turkmenistan со ссылкой на письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди.



"Рад узнать о принятии в Туркменистане закона о борьбе с допингом и создании национального антидопингового агентства Туркменистана - НАДАТ", - приводится в информации цитата из письма.



В мае 2017 года в Туркменистане прошли заседание исполнительного комитета региональной антидопинговой организации Центральной Азии и семинар по подготовке инспекторов допинг-контроля.



"ВАДА по-прежнему привержена оказанию помощи Туркменистану в развитии НАДАТ, чтобы эффективность национальной антидопинговой программы позволяла туркменским спортсменам и впредь одерживать чистые победы", - говорится в письме Риди.



Глава ВАДА также обратил внимание в письме на высокий уровень проведения в Ашхабаде в сентябре 2017 года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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