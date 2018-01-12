Когда выдадут пенсии?

2018-01-12 12:30 | www.oxu.az | 6

Запоздание в финансировании пенсий привело к тому, что пожилые люди часами простаивают у банкоматов в надежде получить полагающиеся им деньги.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном фонде социальной защиты населения, точное время перечисления пенсий неизвестно.

Запоздание объясняют нерабочими днями в начале месяца из-за праздников. Сообщается, что для перечисления пенсий на пластиковые карты требуются дополнительные технические процедуры.

Отметим, что в прошлом месяце финансирование пенсий было реализовано лишь 13-го числа. Хотя в предыдущие месяцы пенсионеры получали деньги 11-го числа.

Л.А.

