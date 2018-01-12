Турции предупредила своих граждан о нежелательности поездок в США

2018-01-12 12:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции предупредило о нежелательности поездок турецких граждан в США по соображениям безопасности, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу. Согласно сообщению данное решение было принято в ответ на аналогичные шаги со стороны американского Госдепартамента.

"В США наблюдается рост насилия, а также случаев произвольных задержаний граждан Турции. В этой связи, считаем полезным предупредить турецких граждан о желательности пересмотра своих планов относительно поездки в США", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отметим, что ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам избегать поездок в Турцию из-за угрозы терактов и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с "повышенной опасностью" наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом.

В ответ на это временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкий МИД, где ему было высказано возмущение Анкары в связи с предупреждением американских властей.