Среди водителей автобусов в Баку 461 человек был ранее судим

2018-01-12 12:42 | www.apa.az | 6

Бакинское транспортное агентство создало базу водителей и в связи с внесенными туда 3008 водителями были направлены обращения в Министерство внутренних дел и другие соответствующие органы.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на встрече с перевозчиками заявил советник генерального директора Бакинского транспортного агентства Мубариз Аббасов. По его словам, из МВД в агентство уже поступил ответ: «В поступившей в агентство информации говорится, что 461 из 3008 водителей ранее был судим. Мы считаем необходимым усилить контроль за водителями».