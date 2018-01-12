Юсиф Велиев: Детский футбол у нас развивается – ИНТЕРВЬЮ

2018-01-12 12:52 | www.oxu.az | 6

Заведующий отделом по организации детских и юношеских соревнований АФФА Юсиф Велиев в последнее время стал одной из самых критикуемых персон в спортивной прессе. Его называют одним из главных виновников застоя в детском футболе.

Oxu.Az решил связаться с Юсифом Велиевым, чтобы узнать его мнение по этому поводу.

- Вы следите за прессой?

- Конечно, по возможности стараюсь следить.

- Я больше имею ввиду не общественно-политическую, а спортивную прессу.

- По работе мне приходится читать спортивную прессу.

- Говорят, что вы препятствуете развитию детского футбола. К тому же, в проводимых вами лигах имеют место нарушения закона, о чем известно общественности благодаря решениям Дисциплинарного комитета АФФА. Поэтому вашу деятельность критикуют. Если можно так выразиться, про вас говорят, что ваша деятельность ограничивается вручением медалей. Вы никогда не отвечали на эти обвинения. Молчание – знак согласия…

- Я знаком с некоторыми статьями. Во-первых, до сих пор ни один работник прессы, ни один журналист не потрудился выяснить мою позицию. Я всегда готов прояснить любой неясный момент в своей сфере. Во-вторых, я не несу ответственность за развитие детского футбола. Возглавляемый мной отдел отвечает только за проведение соревнований по детскому футболу. Считаю, что детский футбол у нас развивается. Но я не отвечаю за эту сферу…

- А кто тогда отвечает?

- Для этого, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом информации и связей с общественностью АФФА. Они назовут вам ответственных лиц или структуры, ответственные за развитие детского футбола. Повторяю, наш отдел занимается только организационными работами. Например, выбор стадиона, расписание игр, информирование команд, регистрация, и т.д. Именно поэтому АФФА привлекла наш отдел в рабочую группу Региональной лиги. В организации этой лиги есть роль и нашего отдела.

- Вы сказали, что детский футбол у нас развивается. Но каждый тур в детской лиге выявляют множество нарушений. Как на этом фоне можно говорить о развитии детского футбола?

- Во-первых, это мое личное мнение. Я могу обосновать его тем, что раньше у нас детских лиг не было. Сейчас, слава Богу, в республике проводится 9 лиг. Каждую неделю сайт АФФА публикует статистику лиг от U-10 до U-19. Например, за первые 3 месяца текущего сезона было проведено 99 процентов игр лиги. Оставшиеся игры не состоялись по причине объективного подхода с нашей стороны. Например, некоторые команды имели меньше 11 футболистов, или же завышали возраст своих игроков. Правда здесь сыграли роль и судьи. Если бы мы захотели, то могли бы закрыть на это глаза. Но мы сами сообщили об этом в Дисциплинарный комитет АФФА. Сказал бы, что в мужской лиге было не так много технических поражений из-за таких нарушений.

- Но в женской лиге было достаточно таких нарушений…

- Дело в том, что наш отдел несет ответственность только за лиги с участием мужских команд. За женскую лигу отвечает другой отдел.

- Интересно. Что это за отдел, и кто им руководит?

- В АФФА есть Отдел организации женской лиги. Руководит этим отделом Нариман Ахундов. Вопросы о женской лиге можно задать ему.

- Вас также критикуют за то, что вы маркетолог. Никто не сомневается в ваших способностях. Это подтверждают ваши интервью различным телеканалам. Просто на вашей странице в Facebook нет никаких публикаций о детском футболе. Ваши интервью о маркетинге словно говорят о том, что ваша основная работа – это маркетинг…

- Знаете, это мой личный профиль. Никто не может меня критиковать за мои публикации, даже близкие люди. Кстати, у меня есть публикации и о детских лигах. Например, 27 декабря я опубликовал на своей странице упомянутую ранее статистику. С 9 утра до 6 вечера я сотрудник АФФА. После 6 вечера я могу заниматься личными делами, и никто не может предъявлять мне за это претензии. В 2009 году я окончил Экономический университет по специальности «Маркетинг и менеджмент». Моя дипломная работа была связана с футбольным менеджментом. Слово «менеджмент» означает «управление». То есть я не случайно работаю здесь. К тому же, я участвовал в семинарах УЕФА и Футбольной ассоциации Англии, чтобы усовершенствовать свои навыки в этой сфере.

- Большинство ваших публикаций связаны с компанией Modern Marketinq Qrup. Вы руководитель этой компании?

- Я ее основатель. Эта компания не мешает моей работе. Деятельность компании связана с анализом маркетинговой среды, что не препятствует моей деятельности в детском футболе. Субботу и воскресенье я провожу на стадионе – чаще всего на «Далга Арене» в Мардакене. Буду рад видеть любого журналиста.

- И последний вопрос. Как вы попали в АФФА? Сыграло ли свою роль личное знакомство с генсеком АФФА Эльханом Мамедовым?

- Скажу откровенно. Я работаю в АФФА почти 10 лет – с января 2009 года. Я отправил свое CV и был принят. После прохождения испытательного срока я стал штатным сотрудником АФФА. Сначала был специалистом, а потом старшим специалистом АФФА. В нашем отделе 6 сотрудников. Их всех взяли на работу так же, как и меня. В футболе я с 1998 года. Раньше я не пропускал ни одного номера газет «Futbol+», «Futbol+qol», ходил на матчи как сборной, так и клубов. В 2002-2003 я играл в младших возрастных группах команды «Шафа». Однажды сборная не смогла найти соперника и была вынуждена провести двустороннюю встречу. Тогда в сборной играл и Александр Самедов. В том матче на стадионе «Шафа» я был одним из детей, подающих мячи (смеется). Из-за травмы колена и подготовки к университету я был вынужден рано оставить футбол.

Сабухи Тофигоглы

