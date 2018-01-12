В БВШН завершают учебу первые группы студентов SPM

2018-01-12 12:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) продолжает работу Школа управления проектами (SPM), действующая в рамках сотрудничества британской компании Twenty Eight Strategy Execution (Stratex), BP и компаний-партнеров, сообщает вуз в пятницу.

По окончании курса углубленного изучения различных аспектов управления проектами слушатели SPM, интерес к которой проявляют ведущие государственные и частные компании, получают сертификаты о присвоении им степени магистра Университета Джорджа Вашингтона (США).

В настоящее время курс обучения завершают первые слушатели Школы управления проектами: группы «Stream 16» и «Stream 17», начавшие учиться в мае и июле 2017 года, изучают последний из семи модулей курса. Согласно предоставленному им праву выбора, студенты могут изучать одну из двух тем: «Подготовка к экзамену PMP» (Project Management Professional – специалист по управлению проектами) или «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта».

Модуль «Подготовка к экзамену PMP» ведет опытный инструктор компании Stratex Дидье Эстибаль, а модуль «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта» – инструктор компании Джордж Сифри.