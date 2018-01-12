Таможенники не пустили осетров в Азербайджан

2018-01-12 13:00 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Главного таможенного управления Баку пресекли незаконный ввоз осетровых рыб в страну.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в отдел по борьбе с нарушением таможенного законодательства поступила информация о том, что гражданин Азербайджана Мамедов Рамин Тельман оглы хочет ввезти из Казахстана в Баку незаконную партию рыбы в грузовике марки «Камаз» с госзнаком 99-LF-021/05-ZA-006.

На основе информации в Международном морском торговом порту был проведен таможенный досмотр данного транспортного средства. Таможенники обнаружили 1 тонну 408 кг (496 штук) осетровых рыб в целлофановых пакетах, наполненных морской водой, и двигатель для катера «Yamaha Enduro 15».

По факту ведется расследование.

Э.А.

