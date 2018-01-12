Ветреная погода в Азербайджане вызовет беспокойство у метеочувствительных людей

2018-01-12 13:11 | www.apa.az | 6

13 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером в некоторых местах слабый туман, изморось, ветер северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-9°, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных и предгорных районах пойдет снег. Местами будет туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-11°, в горах ночью 3-8° мороза, днем -3°- +2°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, переменчивые погодные условия 13-15 января, и порывистый ветер хазри могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.