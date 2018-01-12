Нужен ли Кодекс об образовании?

2018-01-12 13:12 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане существует Налоговый, Земельный, Лесной, Туристический и другие кодексы.

Интересно, ожидается ли подготовка и принятие Образовательного кодекса? Нужен ли он? Хотелось бы отметить, что азербайджанские депутаты в свое время выдвигали подобные предложения.

Как сказала Oxu.Az член комиссии Милли Меджлиса по вопросам науки и образования, депутат Сона Алиева, Кодекс – сборник законов, относящихся к какой-либо отрасли права.

В Кодекс входят все нормативно-правовые акты, относящиеся к какой-либо законодательной системе.

Она отметила, что получение образования – конституционное право каждого гражданина, поэтому создание Образовательного кодекса может быть необходимым, но пока подготовка данного кодекса не является приоритетным вопросом. В настоящее время предусмотрена подготовка законопроектов по всем ступеням образования:

«Также, если учитывать европейскую практику, во многих странах Европы нет такого кодекса. В Северной Европе он есть только в Норвегии. Из крупных европейских стран Образовательный кодекс есть только в Испании, Франции, и Великобритании».

Кямиль Гамзаоглы

