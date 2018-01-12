Синоптики предупредили метеочувствительных людей

2018-01-12 13:18 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 января ожидается переменная облачность, утром и вечером в некоторых местах слабый туман, изморось, ветер северо-западный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-9°, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9°.



Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.



В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных и предгорных районах пойдет снег. Местами будет туман, ветер западный, временами порывистый.



Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-11°, в горах ночью 3-8° мороза, днем -3°- +2°.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, переменчивые погодные условия 13-15 января, и порывистый ветер хазри могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

Э.Ш.

