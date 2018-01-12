Начался процесс по приему-сдаче для нового агентства

2018-01-12 13:21 | www.oxu.az | 6

В Министерстве энергетики создана комиссия по приему-сдаче имущества для обеспечения деятельности Агентства по регулированию энергетических вопросов.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве, 22 декабря президент Ильхам Алиев подписал указ «О создании Агентства по Регулированию Энергетических вопросов». Согласно указу, Агентство создается со статусом юридического лица публичного типа.

Агентство по регулированию энергетических вопросов уже прошло госрегистрацию в министерстве налогов Азербайджана, и начался процесс ликвидации двух структур, на базе которых оно создается.

Л.А.

