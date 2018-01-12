В Узбекистане увеличилось количество субъектов малого предпринимательства

2018-01-12 13:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января 2018 года в Узбекистане количество действующих субъектов малого предпринимательства составило более 229,6 тысячи единиц. Этот показатель превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 9,1 процента. Об этом сообщается на сайте Госкомстата Узбекистана.

По данным Госкомстата, основная часть действующих субъектов малого предпринимательства приходится на город Ташкент 52314 единиц (22,8 процента), Ташкентскую - 21647 единиц (9,4 процента), Андижанскую - 20342 единиц (8,9 процента) и Ферганскую - 20225 единиц (8,8 процента) области.

На конец 2017 года количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства превысило 38,1 тысячи единиц, что на 22 процента больше чем в 2016 году.

Если рассматривать структуру действующих субъектов малого предпринимательства (более 229,6 тысячи единиц), то малые предприятия составляют 8,2 процента (18,9 тысячи единиц), а микрофирмы 91,8 процента.

По состоянию на 1 января 2018 года количество зарегистрированных семейных предприятий, прошедших государственную регистрацию в качестве юридического лица, составило 12184 единицы, из них действующие составили 11679 единиц или 95,9 процента. Это показывает, что по сравнению с предыдущим годом, темпы роста зарегистрированных и действующих семейных предприятий составили 39,9 процента.

Из всего действующего количества семейных предприятий (11679 единиц) основная часть из них приходится на Ферганскую 2146 единиц (18,4 процента), город Ташкент 1912 единиц (16,4 процента), Самаркандскую 1549 единиц (13,3 процента) и Ташкентскую 1313 единиц (11,2 процента) области.