Задержан совершивший убийство в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

2018-01-12 13:38 | www.apa.az | 6

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с убийством в Бейлагане.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 11 января на службу 102 поступило сообщение об огнестрельном ранении жителя Бейлагана Али Байрамова.

Сотрудники Отдела полиции Бейлаганского района немедленно приступили к принятию соответствующих мер. Байрамов был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Было установлено, что житель села Дуньямалылар Мухтар Ягуб оглу Мустафаев, во время конфликта выстрелил из охотничьего оружия в Али Аловсат оглу Байрамова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий М.Мустафаев был задержан и передан следствию. У него было изъято не имеющее необходимых документов оружие марки «ТОЗ-16», из которого был застрелян Байрамов.

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10.34

В Бейлаганском районе совершено убийство.

Как сообщает АПА, житель села Дуньямалылар Мухтар Ягуб оглу Мустафаев, 1980 г.р. во время конфликта выстрелил из оружия в Али Аловсат оглу Байрамова, 1991 г.р.

По факту в прокуратуре Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство), ведется расследование.