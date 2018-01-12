Банки разместили в Центробанке Азербайджана 250 млн манатов

2018-01-12 13:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в пятницу принял у банков на депозитном аукционе 250 миллионов манатов, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 446,6 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,55 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.