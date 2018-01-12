Официальный представитель США: «Следует учесть обнадеживающие признаки после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве»

2018-01-12 13:42 | www.apa.az | 5

«Мы призываем оказать поддержку вашему личному представителю и его миссии в содействии усилиям Минской группы по поиску мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом временный поверенный в делах США в ОБСЕ Гарри Камиан заявил по итогам прошедшего в Постоянном совете ОБСЕ заседания под председательством Анджелино Альфано.

«Мы должны учитывать обнадеживающие признаки после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве» - сказал официальный представитель США.