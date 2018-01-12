Сбившая полицейских азербайджанка: «Мусоров» не жалко – ФОТО + ВИДЕО

2018-01-12 13:36 | www.oxu.az | 5

Жительницу Львова, уроженку Азербайджана Эльнару Абиеву за последние годы неоднократно останавливали полицейские за грубые нарушения ПДД и вождение без прав, передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Однако 7 января 26-летняя автомобилистка с эффектной внешностью зашла еще дальше.

Так, согласно официальному сообщению пресс-службы львовской полиции, женщину, которая управляла малолитражкой Peugeot, около 14 часов на улице Генерала Чупринки остановили полицейские – она выехала на трамвайные пути встречного направления. Полицейские потребовали у задержанной предъявить документы, однако Абиева сделать это отказалась.

При общении с нарушительницей инспекторы заметили у нее явные признаки наркотического опьянения (какие именно — в сообщении не уточняется). Неожиданно дама нажала на педаль газа и наехала на одного из инспекторов, которого от удара отбросило в сторону.

Следом за тем лихачка сбила и второго патрульного, который, однако, крепко вцепился в капот. Но это обстоятельство не остановило Абиеву – она только прибавила скорость и проехала с полицейским на капоте несколько улиц. Эта полукилометровая поездка, достойная фильмов из серии «Форсаж», попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В итоге стритрейсерше все-таки удалось сбросить полицейского с капота – на высокой скорости он отлетел на дорогу, а сама Абиева уехала с места происшествия.

Известно, что пострадавшего патрульного забрала «скорая». У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки. Львовский патрульный Роман Пилипенко опубликовал в соцсетях видео инцидента и подтвердил, что имя героини — Эльнара Абиева.

Однако что произошло с самой нарушительницей, пока остается непонятным: судя по ее активности в соцсетях, девушка находится на свободе.

Она продолжает размещать свои фотографии вместе с маленькой дочерью в соцсети «Вконтакте», а также в закрытом для публики инстаграме. Свой инцидент с полицейскими на следующий она прокомментировала весьма характерным образом: «Не считая некоторого «мусора» праздники прошли на ура. Радуйтесь жизни и не будьте мусором. «Мусоров» мне не жалко. Мне жалко пожилых людей, мам чьи дети не вернулись, и реально людей которые невиновны, но находятся в неволе», — написала Абиева, которая, судя по фотографиям, проводила каникулы в столице своей исторической родины — Баку.

А 10 января девушка оставила в инстаграме запись, которой понадеялась прекратить поток обрушившихся на нее вопросов относительно ее поведения. В социальных сетях девушка фигурирует под никнеймом elnara_star.

Примечательно, что местный активист Мартин Брест в своем фейсбуке сообщил, что девушка якобы находится в бегах, а также что ее вносят в базу Интерпола.

Согласно сообщению львовской полиции, по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Абиевой грозит до пяти лет ограничения свободы или помещение в колонию на тот же срок.

Друзья автомобилистки в инстаграме осудили ее поведение: в частности, общественность возмутило то, что у автомобилистки есть маленькая дочь, которой мать показывает подобный пример.