Mitsubishi отзывает в России более 16 тысяч автомобилей

2018-01-12 13:24 | www.trend.az | 5

Официальный дистрибьютор и импортер автомобилей Mitsubishi в России "MMC Рус" отзывает более 16,5 тысячи автомобилей Mitsubishi Pajero и i-MiEV из-за проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта, передает РИА Новости.

Отзыву подлежат 16,515 тысячи автомобилей Mitsubishi (i-MiEV, Pajero), реализованных с апреля 2013 года по февраль 2016 года.

"Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира", — говорится в сообщении.