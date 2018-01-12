В Армении подорожали продукты питания

2018-01-12 13:30 | www.trend.az | 7

В декабре 2017 года по сравнению с ноябрем на потребительском рынке Армении зафиксирован 3.6% рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, который обусловлен в основном ростом цен на фрукты и овощи, соответственно на 4.3% и 25.1%.

Согласно опубликованным национальной статистической службой Армении данным, в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года в товарной группе овощей зафиксирован 8.2% рост, а по сравнению с ноябрем 2017 года – 25.1% рост.

Во всех рассматриваемых городах Армении в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем цены на овощи возросли на 21.9-36.2%, в том числе самый высокий показатель роста зафиксирован в Ванадзоре.

В Ереване общий уровень цен на овощи по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 21.9%. В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года в товарной группе фруктов зарегистрирован 0.9% рост, а по сравнению с ноябрем 2017 года – 4.3% рост.

Отмечается, что в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем общий рост цен на овощи и фрукты составил 17.2%.