Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии в преддверии конгресса нацдиалога

2018-01-12 13:33 | www.trend.az | 6

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в пятницу по телефону ситуацию в Сирии в преддверии Конгресса национального диалога, который, как ожидается, пройдет в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Двенадцатого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом", — говорится в сообщении.

"В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН", — отмечается в документе.

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