Азербайджан сократил импорт сливочного масла

2018-01-12 13:54 | www.oxu.az | 6

В январе-ноябре 2017 года в январе-июне 2016 года юридические и физические лица Азербайджанской Республики провели торговые операции с партнерами из 183 стран мира, был осуществлен экспорт в 114 стран и импорт из 176 стран.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по статистике, за указанный период внешнеторговый оборот составил 21809,4 миллиона долларов, в том числе стоимость экспорта – 14018,7 млн долларов, импорта – 7790,7 млн долларов. В результате образовалось положительное сальдо в размере 6228,0 млн долларов.

31,4% экспорта пришлось на Италию, 10,5% на Турцию, 4,5% на Израиль, 4,2% - на Россию, 3,9% - на Канаду, 3,8 – на Чехию, 3,6% - на Германию 3,5% - на Китай, 3,4% - на Грузию, 3,2% - на Индонезию, 3,0% - на Португалию, 2,9% - на Индию, 2,7% - на Францию, 2,4% - на Украину, оставшиеся 17,0% - на другие страны.

Больше всего продукции за указанный период в Азербайджан экспортировали Россия - 17,5%, Турция - 14,7%, Китай - 9,8%, США - 8,7%, Украина - 5,2%, Германия - 4,9%, Италия - 3,6%, Иран и Великобритания – по 2,7%, Бразилия - 2,2%, Япония - 1,9%, Норвегия и Франция - по 1,7%, 22,7% - другие страны.

В январе-ноябре 2017 года страна экспортировала ненефтяной продукции на 1386,7 млн долларов. Экспорт свежих фруктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 22,0%, свежих овощей – на 83,8%, картофеля – на 50,7%, табака – в 2,0 раза, чая – на 52,1%, растительных масел – на 0,1%, фруктовых и овощных соков – на 64,6%, вин из натурального винограда и виноградного сусла – на 97,6%, фруктовых и овощных консервов – 5,1%, хлопкового волокна – в 6,3 раза, бентонитовой глины – в 3,2 раза.

Экспорт сахара снизился на 42,1%, других пищевых примесей – на 4,1%, полиэтилена – на 13,5%, переработанного алюминия – на 27,1%, труб из черного метала – на 44,0%, хлопкового волокна – на 25,8%.

По сравнению с январем-ноябрем 2016 года импорт свежих фруктов вырос на 2,5%, чая – на 4,7%, мяса птицы и продуктов из него – на 2,2%, говядины – на 92,1%, сигарет – на 9,9%, стального проката – на 9,0%, автомобилей – в 2,0 раза, вычислительных машин, блоков и устройств – на 52,6%, резиновых шин – на 31,5%, лома черных металлов – на 11,4%, минеральных удобрений – на 19,6%, стиральных машин – на 67,5%, бытовых кондиционеров – на 23,8%, грузовых автомобилей – в 2,2 раза, автобусов – в 2,1 раза.

Импорт пшеницы сократился на 22,2%, рафинированного и нерафинированного сахара – на 2,6%, растительных масел – на 4,4%, сливочного масла и других молочных продуктов – на 7,4%, картофеля – на 10,7%, свежих овощей – на 43,7%, труб из черного метала – на 47,4%, мебели – на 19,2%, полиэтилена – на 8,7%, цемента – на 92,5%, бытовых кондиционеров – на 16,4%.

Л.А.

