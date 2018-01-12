Новые подробности о пропавших азербайджанских альпинистах

2018-01-12 13:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В последний раз я связывался с моими друзьями-альпинистами, пропавшими в Губе, за день до их восхождения на вершину, когда вечером они разбили лагерь у ее подножия, сказал в пятницу Trend альпинист Джамал Гашгай.

Джамал Гашгай отметил, что это было последнее сообщение, полученное им от альпинистов: «В тот день был сильный ветер и снег. Вероятно, они столкнулись с проблемой, когда стали подниматься в гору, однако команда спасателей и вертолеты не смогли найти никаких следов выше лагеря».

Гашгай отметил, что до восхождения альпинисты оформили все необходимые документы и прошли проверки, получили соответствующие разрешения от министерства экологии и природных ресурсов и других надлежащих структур.

По словам альпиниста, группа была хорошо снаряжена, и двое ее участников были достаточно опытны.