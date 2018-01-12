Завтра вечером на территории Азербайджана похолодает

2018-01-12 13:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С вечера завтрашнего дня и до 17 января, начиная с северных районов, на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, местами мокрый снег, снег, в отдельных местах снегопад, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха снизится на 3-5 градусов, дороги в горных и предгорных районах обледенеют.