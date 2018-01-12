Объявлено время экзамена для кандидатов в адвокаты

2018-01-12 14:09 | www.apa.az | 6

28 января планируется проведение квалификационного экзамена для адвокатов.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов.

Коллегия адвокатов проведет экзамен совместно с Государственной экзаменационной комиссией.

Место проведения экзамена, в том числе выдача пропускных листов и другие вопросы будут дополнительно освещены в прессе.

Было отмечено, что согласно распоряжению президента страны от 7 ноября 2017 года о применении закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс, с целью более эффективного обеспечения граждан качественными юридическими услугами Коллегии адвокатов было рекомендовано увеличить число адвокатов.



В связи с этим 9 декабря 2017 года решением Президиума Коллегии адвокатов был возобновлен прием документов, и впервые в истории Коллегии адвокатов программа подготовки к экзамену была представлена кандидатам.



В результате приема документов, который завершился 11 января, число подавших документы составило примерно 2000 человек.