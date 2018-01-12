ЦИК России в пятницу планирует зарегистрировать 259 доверенных лиц Путина

2018-01-12 13:41 | www.trend.az | 6

ЦИК России в пятницу планирует зарегистрировать 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, говорится в проекте постановления ведомства, передает РИА Новости.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 259 человек", — говорится в проекте постановления.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут порядка 500 человек. На данный момент составлен список из 264 доверенных лиц. В него вошли, в том числе, эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.