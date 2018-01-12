Минэкономики о расширении поддержки экспорта в Азербайджане

2018-01-12 13:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Расширение поддержки азербайджанским экспортерам является логическим результатом исполнения механизмов по продвижению бренда Made in Azerbaijan, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в прошлом году были организованы 10 экспортных миссий, предприниматели приняли участие на пяти выставках единым страновым стендом, началась реклама азербайджанской продукции на российском телевидении, была оказана поддержка отдельным экспортерам.

"Расширение поддержки направлено на дальнейшее совершенствование механизмов продвижения бренда Made in Azerbaijan, и их увеличение. Здесь были приняты во внимание просьбы экспортеров. Мы увидели большой интерес с их стороны, поэтому было увеличено число экспортных миссий, а также международных выставок. Кроме того был внесен ряд других изменений", - сказал Бабаев.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в “Порядок определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

Поправки предусматривают введение нового понятия - покупательские миссии, в состав которых могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней. В каждой миссии покупателя может представлять только один человек.

Расходы по пребыванию в стране членов покупательской миссии берет на себя министерство экономики. Сюда также входят расходы на аренду помещений, где будет проходить встреча, на услуги перевода, а также транспортные расходы внутри страны, за исключением такси.

Согласно указу, также с 20 тысяч до 30 тысяч манатов увеличивается сумма, которую получают специализированные юридические и физические лица на проведение анализа зарубежных рынков.