В 2017 году Азербайджан значительно увеличил экспорт промышленной продукции

2018-01-12 13:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2017 году увеличил экспорт промышленной продукции на 21 процент, сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев на первом в 2018 году заседании Клуба экспортеров, посвященном презентации логотипа бренда Made in Azerbaijan.

Замминистра также отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в 2017 году вырос на 28 процентов. По словам Бабаева, в то же время увеличилось число субъектов экономики Азербайджана, принимающих участие в товарообороте, а также число экспортированных товарных наименований.

"Число субъектов экономики Азербайджана, принимающих участие в товарообороте, превысило 14 тысяч, что означает рост на семь процентов, по сравнению с показателем 2016 года. В то же время на 10 процентов увеличилось число экспортированных товарных наименований. Их число в прошлом году составило 3100", - сказал Бабаев.

В целом, по словам Бабаева, Азербайджан в прошлом году увеличил экспорт на 19 процентов, а ненефтяной экспорт - на 24 процента.

"Надеюсь, что в этом году эти показатели возрастут еще больше", - сказал Бабаев.