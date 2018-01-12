Москва отреагировала на новую санкционную угрозу

2018-01-12 14:26 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин примет решение об ответных мерах на новый санкционный список США тогда, когда документ будет формализован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что список, если он будет принят, необходимо тщательно проанализировать.

«Потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов», - добавил он.

11 января глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. По данным газеты «Коммерсантъ», в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Э.А.

