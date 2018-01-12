В субботу в Баку будет ветрено

2018-01-12 14:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами слабый туман, морось, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем - 7-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится c 764 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

Завтра в некоторых северных и восточных районах страны ожидаются осадки, в горной местности - снег. В отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.