Личный состав азербайджанской армии сдает экзамены по квалификации (ФОТО)

2018-01-12 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тестовые экзамены для присвоения (подтверждения) классной квалификации офицерам, прапорщикам и военнослужащим сверхсрочной службы, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

У личного состава, привлеченного к тестам, проводимым в различных учебных центрах и в полевых условиях, принимаются зачеты по знанию общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также проверяется уровень физической подготовки военнослужащих.

С целью проверки боевой готовности, умений и навыков военнослужащих, проводятся стрельбы из штатного оружия, состоящей на вооружении современной бронетехники и стрелкового оружия, выполняются контрольные задания по управлению различными видами гусеничных и колесных боевых машин, автомобильной техники.