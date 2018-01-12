Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января

2018-01-12 14:20 | www.trend.az | 6

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 18-19 января Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях СБ ООН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, а также по ситуации в Афганистане и Центральной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Восемнадцатого — девятнадцатого января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в Совете Безопасности ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, эти заседания будут посвящены вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, построения мер доверия и построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.