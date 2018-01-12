Офис Верховного комиссара ООН обвинил Трампа в расизме

2018-01-12 14:54 | www.apa.az | 5

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека считает шокирующими предполагаемые высказывания президента США Дональда Трампа о «странах-гадюшниках», назвав их расизмом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

«Если они подтвердятся, эти комментарии из уст президента США являются шокирующими и позорными. Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть целые страны и континенты «гадюшниками», чье население не белое, и поэтому нежелательно», - сказал он.

Отметим, Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». Группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.